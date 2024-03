Roma, Cristante: 'Mai contro Mourinho, De Rossi deve restare'

Il centrocampista giallorosso ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Sto bene. La sosta mi è servita a recuperare e a superare il problema alla schiena, per questo ho saltato anche la Nazionale. Ora sono pronto per il rush finale".Il calcio funziona così: quando le cose non vanno bene, il primo che salta è l'allenatore. Anche se non è l'unico colpevole.Credetemi: abbiamo saputo cosa stava accadendo la mattina in cui la notizia è stata comunicata a Mourinho. La finale persa a Budapest è sembrata l’inizio della fine dell’era Mourinho? Non è stato solo questo,

- "Ringrazierò sempre Daniele, che mi nominò come esempio durante la conferenza di addio alla Roma da giocatore. Ma da allenatore sta facendo delle cose incredibili. E non era scontato, visto il contesto difficile. Lo chiamo 'Mister', ma se prendiamo un caffè al bar, magari scappa di chiamarlo Daniele...- "E' forte. E deve stare tra le prime quattro del campionato. L'obiettivo è tornare in Champions, non bisogna nascondersi. E’ troppo tempo che non giochiamo con i migliori. Lo scorso anno siamo stati costretti a puntare sulla coppa, a causa degli infortuni. Oggi non vogliamo mollare niente. Non dobbiamo., sapendo che i tifosi ci tengono. Ma prima c'è il Lecce, veramente. Non siamo nelle condizioni di distrarci, visto che abbiamo perso tanti punti. Se lunedì giocheremo al 100%, il derby lo giocheremo al 150%".

Direttamente o attraverso la Ceo, Lina Souloukou. Non ci sentiamo abbandonati a noi stessi. La scelta coraggiosa di De Rossi è un motivo per ringraziare i Friedkin. Non c’è ancora un direttore sportivo? Ci penseranno i Friedkin".- "All'inizio in effetti abbiamo faticato a ad amarci reciprocamente, ma negli anni credo che anche loro mi abbiano apprezzato.e qui la società sta costruendo una strada giusta. Unendo tutti i puntini della storia possiamo accorgerci di avere un grande potenziale".

- "Se guardiamo il centrocampo mi viene subito da pensare aSono un tipo esigente e cerco di far andare tutti al massimo. Ma con i ragazzi devi alternare bastone e carota, insomma mostrare equilibrio. Anche io quando ero piccolo, certi cazziatoni ho preso...Imparare da certi campioni, se hai voglia, è fondamentale per maturare".