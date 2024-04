Milan-Roma, Mancini in dubbio: oggi solo lavoro personalizzato

un' ora fa



La Roma ha messo nel mirino l'andata dei quarti di finale di Europa League contro il Milan. I giallorossi sono scesi in campo sotto lo sguardo vigile di Daniele De Rossi che ha però dovuto fare a meno di Gianluca Mancini. Il match winner della stracittadina ha infatti svolto un allenamento personalizzato a seguito dei problemi fisici accusati proprio contro la Lazio. Decisivo l'allenamento di domani. Oltre al centrale, assente anche Sardar Azmoun che rimarrà ai box ancora per qualche settimana a seguito della lesione ai flessori della coscia sinistra accusata in nazionale.