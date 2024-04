Milan-Roma, terzo atto a San Siro per Lukaku. Ma il futuro è un rebus

Lukaku a San Siro, capitolo tre. Forse l’ultimo con la maglia con la Roma, o forse no. Big Rom, infatti, dovrà migliorare e non di poco il tenore della prestazione rispetto alle due precedenti partite nel suo ex stadio. Ad attenderlo i fischi, ma non così tanti come quelli dei tifosi interisti. Ma soprattutto le aspettative di quelli romanisti che aspettano il ritorno al gol di Lukaku in un big match.

RENDIMENTO - La media reti del belga è calata di molto nel 2024(solo 2 reti in campionato) alimentando anche i dubbi su un eventuale permanenza che ad oggi appare difficile nonostante la volontà di Romelu che resterebbe volentieri nella capitale. In primis bisogna convincere ad abbassare le pretese da 40 milioni magari allungando il prestito. Poi Lukaku dovrebbe limare lo stipendio da oltre 8 milioni che senza Decreto Crescita andrebbe ben oltre i parametri societari.

- Insomma ostacoli importanti che si sommano ai dubbi sul rendimento di Big Rom partito alla grande con Mourinho e ora in parabola discendente.(che tornerà entro 10 giorni). Proprio l’inglese, di ritorno dal terribile infortunio, può rappresentare l’alternativa per il futuro a Lukaku. Magari con l’acquisto di un’altra punta più giovane. De Rossi conta comunque sull’apporto di Big Rom che potrebbe riposare a Udine per poi essere fresco e presente nella gara di ritorno col Milan.