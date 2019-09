Con 17 gol subiti, il Milan è la squadra che attualmente ha incassato meno gol in Serie A nell’anno solare in corso. A guidare la difesa ci sarà sempre capitan Romagnoli che arriva da un momento così e così in Nazionale, Mancini ha ribadito pubblicamente che il centrale di Anzio deve crescere. A riferirlo è la Gazzetta dello sport.