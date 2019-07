In occasione di un evento a Boston legato a uno degli sponsor del club, il capitano del Milan Alessio Romagnoli ha risposto alle domande dei cronisti al seguito: “Giampaolo è una persona molto preparata, umanamente molto tranquilla. Ci fa stare bene”, ha dichiarato a Milan TV.



“Le amichevoli per noi sono importanti perché ci fanno vedere a che punto siamo e già contro il Bayern abbiamo mostrato qualcosa di positivo. Cercheremo di rimettere in campo contro il Benfica i concetti espressi dal mister”, ha aggiunto. Sui propositi stagionali: “Dobbiamo disputare una stagione migliore di quella passata, non abbiamo centrato l'obiettivo e stavolta dobbiamo fare di tutto per arrivare al quarto posto”.