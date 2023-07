e fa un passo verso il. Il giocatore classe 2004, arrivato a Roma durante l', chiude la sua avventura in biancoceleste con il club rossonero. Un investimento importante da parte del Milan, che ancora una volta si muove in ottica futura con un, in pieno accordo con la filosofia promossa dalla proprietà.Con un post su Instagram, Romero, ringraziando il club che lo ha accolto in Italia e con cui ha messo a segno(6 nell'ultima stagione), segnando anche. Queste le sue parole: "Voglio ringraziare il club, i suoi tifosi che mi hanno sempre dimostrato stima e affetto e tutti coloro che mi hanno aiutato a crescere come professionista e come persona, sia dentro che fuori dal campo. Grazie Lazio, è stato un onore indossare questa maglia".Luka Romero, dopo essersi svincolato dalla Lazio, andando così a costituire un importante punto di partenza per la programmazione del. Per lui Moncada e Furlani hanno predisposto un, che legherà il giocatore alla compagine rossonera. Un'occasione di mercato che la dirigenza rossonera non si è fatta sfuggire.Per lui che era arrivato in Italia con il pesante appellativo didal Mallorca B, salvo poinelle due stagioni alla Lazio - complici le poche rotazioni di Sarri e la giovanissima età - ora si apre un nuovo capitolo. Al Milan si candida per un posto da, suo ruolo naturale, ma potrebbe tornare utileviste le doti da fantasista e la capacità di inventare. Sicuramente, che senza dubbio si apriranno quando il Milan inizierà il. Anche considerando che il club rossonero sta seguendo i profili didel Chelsea e didel Villareal per il ruolo di esterno destro. Toccherà poi adecidere senelle rotazioni, oppure sea farsi le ossa.