Walter Sabatini, ex ds della Roma e della Salernitana, solo per citare alcune delle sue tante squadre in Italia, ha parlato a Cronache dello Spogliatoio dopo il ribaltone avvenuto in casa Milan con l'addio di Paolo Maldini. Queste le sue parole.



ADDII - "Cardinale ha fatto un grossissimo errore a cacciare Maldini e Massara. Hanno ottenuto il massimo con questo club. Massara è giù di morale, ci è rimasto male ma è un vincente e si rialzerà presto. Se non trova squadra lui chi?... Non hanno scelto loro di andarsene. Ma non può una proprietà non capire i risultati ottenuti da una dirigenza, lo scorso anno hanno vinto uno scudetto e oggi sono in Champions. Grazie alla programmazione e agli acquisti fatti. Non si può non riconoscerlo. Onestamente mi sembra una scelta folle'.



CARDINALE - "Non è accettabile che i presidenti arrivano e in tre giorni cambiano tutto, non considerando un lavoro incredibile che è stato svolto. Sono come i lanzichenecchi, che arrivavano e distruggevano, il concetto è lo stesso. E non si può tollerare".