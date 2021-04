Alexis Saelemaekers, esterno belga giunto oggi alla 50esima presenza con la maglia del Milan, si è così espresso a MilanTV nel post partita col Sassuolo: "Ci è mancato il secondo goal. Abbiamo lavorato tanto per 75 minuti provando a vincere le partite, ci è mancata lucidità nei 15 minuti finali, oltre ad avere un po’ di sfortuna. Ora dobbiamo tornare a lavorare per le prossime importantissime partite”.



LAZIO - “Sappiamo che le grandi partite sono importanti per noi e vogliamo dimostrare che siamo una squadra forte. Proveremo a farlo contro la Lazio e contro tutte le altre rivali. Dobbiamo fare come all’andata, sperando di prendere i tre punti”.