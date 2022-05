Cresce l'attesa per la sfida delle 20.45 tra Hellas Verona e Milan. Dopo la vittoria in rimonta dell'Inter sull'Empoli di venerdì scorso, i rossoneri sono chiamati a fare risultato al "Bentegodi" per riprendere la vetta della classifica e per l'occasione Stefano Pioli potrebbe presentare alcune significative novità di formazione rispetto alle ultime uscite.



LE SCELTE - La scelta del trequartista/incursore alle spalle dell'unica punta Giroud e il profilo dell'esterno destro rappresentano da settimane gli unici dilemmi del tecnico emiliano, che nelle altre zone del campo e negli altri ruoli ha individuato ormai i giocatori più funzionali al suo gioco. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, non saranno nè Kessie né Brahim Diaz a giostrare "da 10", col centrocampista ivoriano che sarà invece confermato in mediana al fianco di Tonali e confinerà Bennacer in panchina. La scelta dovrebbe così cadere su Krunic, mentre per la fascia destra tra Saelemaekers e Messias dovrebbe essere vinto dal belga, che tornerebbe titolare dopo appena 4 minuti collezionati tra Lazio e Fiorentina.



LE CONFERME - Per il resto, davanti a Maignan viene confermata in blocco la linea difensiva con Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, mentre spetterà a Leao occupare la corsia di sinistra e completare il tridente alle spalle della punta.