Milan-Salernitana (calcio d'inizio ore 20.45) è il posticipo che chiude la 26ª giornata di Serie A: arbitra Federico La Penna della sezione Roma 1, su Calciomercato.com gli episodi da moviola.



MILAN – SALERNITANA Lunedì 13/03 h. 20.45



Arbitro: La Penna

Assistenti: Zingarelli - Di Monte

Quarto uomo: Perenzoni

VAR: Banti

AVAR: Guida



SECONDO TEMPO



90+6' - Principio di rissa in campo, paga per tutti Dia con l'ammonizione.



90+4' - Tomori protesta a lungo e vistosamente, scatta il giallo.



87' - Il Milan invoca gol sulla conclusione ravvicinata di Florenzi, ma la goal line technology assiste l'arbitro La Penna.



85' - Fallo tattico di Sambia su Theo Hernandez: ammonito l'esterno della Salernitana.



73' - Questa volta è la Salernitana a chiedere un rigore con Piatek, ma l'arbitro non concede.



71' - Rigore per il Milan, anzi no. Bennacer cade dopo un contatto con Mazzocchi in area, La Penna assegna il penalty ma viene richiamato dal VAR all'on field review: dopo aver rivisto l'azione, l'arbitro cambia la propria decisione poiché è l'algerino a cercare il contatto.



64' - Theo Hernandez invoca un calcio di rigore per contatto con Coulibaly, l'arbitro La Penna lascia correre. Silent check del VAR che conferma la decisione del direttore di gara.



60' - Giroud rimedia il cartellino giallo: era diffidato, salterà il prossimo impegno in casa dell'Udinese.



PRIMO TEMPO