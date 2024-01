Milan, saltata la trattativa per Popovic: il retroscena

Daniele Longo

Matija Popovic era stato a un passo dal vestire la maglia del Milan. Una trattativa nata due mesi fa e che stava per vedere il traguardo finale. Secondo quanto appreso da calciomercato.com, la rottura con gli agenti del talento serbo è insanabile. Alla dirigenza rossonera non è andata giù la gestione degli ultimi giorni da parte degli agenti che prima hanno cercato di mettere pressione al club facendo arrivare il ragazzo a Milano senza aver concordato il tutto e poi hanno sparato alto per le commissioni legate al trasferimento a parametro zero.



IL RETROSCENA - Popovic voleva vestire fortemente la maglia del Milan e in via Aldo Rossi è vivo il dispiacere nei confronti del ragazzo per come si è arrivati alla fumata nera. Moncada aveva individuato in Matija il talento giusto per il futuro con le qualità per diventare un top player. Ma ora per questa vicenda si può usare solo parlare al passato.