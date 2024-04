Milan, Salvini è una furia: 'Si può perdere ma con dignità, non così. Cambiare tutto'

un' ora fa

3

L'eliminazione dall'Europa League ha posto di fatti fine alla stagione del Milan. Fuori da ogni obiettivo rimasto, i rossoneri vivono un finale di campionato da comprimari ma si preparano alla sfida all'Inter, ultimo sussulto dell'annata. Delusi i tifosi che hanno visto la squadra di Pioli perdere due volte in una settimana con la Roma. Tra questi, anche un supporter d'eccezione: Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.



IL MESSAGGIO - Queste le parole del politico sotto un post Instagram del Milan. "Ridateci il nostro Milan, per favore! Si può perdere, ma con dignità e con la maglia sudata, non così, i tifosi meritano rispetto. Cambiare, tutto".