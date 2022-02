manda in porta Leao con un lancio alla Pirlo. A una grande qualità con piedi mescola una costante presenza all'interno della gara. Sempre attento e sul pezzo.un combattente nato, dalle sue parti la Sampdoria trova sempre la saracinesca abbassata.Tomori 6,5: segue Caputo fino sotto agli spogliatoi: con lui in campo il Milan si sente al sicuro.: si fa spesso anticipare da Caputo e Sensi. Barcolla ma non molla.: si sacrifica a sinistra e commette qualche errore dal punto di vista tecnico con il piede debole. Perfetta, invece, la fase difensiva. (dal 43' st Kalulu s.v)fa buon filtro, combattendo come un leone su ogni pallone. Meno appariscente del solito in fase di costruzione.probabilmente gli arriverà una multa a casa per eccesso di velocità. Ripaga la fiducia di Pioli giocando a tutto campo, con qualità e intensità. (dal 29' sts.v)molto pericoloso a fine primo tempo quando costringe Falcone agli straordinari su una conclusione di sinistro ben angolata. Deve migliorare nelle letture del gioco. (dal 10' stvorrebbe spaccare il mondo e finisce per giocare da solo. Troppo lezioso): bravo nell'orchestrare un paio di ripartenze. (dall'11 st Kessie 6,5: pomeriggio particolare per il centrocampista ivoriano, fischiato da gran parte del pubblico di San Siro. Risponde con una prestazione importante, da professionista serio)spacca la partita già al 7' con una accelerazione devastante che lascia sul posto Bereszyński e rifinita poi nel gol vittoria. Regala giocate e spettacolo al pubblico di fede rossonera. (dal 11' st: brutto ingresso in campo dell'attaccante croato: si mangia un gol già fatto e sbaglia almeno quattro palloni elementari)prezioso lavoro al servizio della squadra, si inventa una rovesciata capolavoro ma Falcone gli sbarra la strada verso il gol.chiude una settimana perfetta con il risultato che voleva. Ottimo nella gestione della rosa, cercando di dosare il minutaggio dei giocatori più importanti.indossa il mantello di SuperMan e si esibisce in una serie di interventi (almeno 4) straordinari. Da rivedere il miracolo su conclusione a botta sicura di Messias.disastroso su Leao, gli lascia tutto lo spazio per andare in porta e realizzare il gol del vantaggio. Un pomeriggio da incubo per il terzino polacco.sembra avere il piombo al posto dei piedi, regala spesso la palla agli avversari.fa valere il fisico in diverse circostanze con Giroud.forse emozionato nel suo ritorno a San Siro, ma combina veramente poco. (dall'8 st Vieira 6: ordinato tecnicamente e tatticamente)Giampaolo lo vuole dentro il campo a cercare di fare male tra le linee. Lo fa a corrente alternata nella prima frazione, molto meglio nella ripresa.solita partita tutto cuore e contrasti.non becca un pallone in venti minutinon aiuta molto in fase offensiva.la sua fisicità nel finale è un fattore per la Samp, ma non basta)piuttosto timido sia in fase offensiva che difensiva.ha il merito di spingere di piùvive questa partita come un derby, con grande agonismo e anche qualche entrata al limite del regolamento. Palla al piede è di un'altra categoria rispetto ai compagni di squadracorre molto ma non si rende mai pericoloso.qualche nuova idea tattica interessante si è vista.