Il giorno del grande ritorno. Oltre 2700 giorni dopo, San Siro riabbraccia Zlatan Ibrahimovic. A quattro giorni di distanza dallo sbarco a Linate, lo svedese è già pronto a 'far saltare' lo stadio, come dichiarato da lui stesso. Ibra parte in panchina, ma è pronto a subentrare per illuminare subito il nuovo Milan. Reduci dal 5-0 subito a Bergamo dall'Atalanta, i rossoneri ospitano tra le mure amiche l'Atalanta, con l'obiettivo di rialzare la testa anche grazie al nuovo innesto. Ben sessantamila gli spettatori sulle tribune di San Siro, in quella che è già un'Ibra-mania. I blucerchiati, dal canto loro, arrivano da quattro sconfitte nelle ultime cinque: l'obiettivo è sfruttare i ko di Spal e Brescia, allontanandosi dalla zona calda.



PRECEDENTI E STATISTICHE - Il Milan vuole tornare a rendere San Siro terreno amico: in casa, solo un successo nelle ultime 7. Nei sei successi stagionali, invece, di cui quattro in trasferta, i rossoneri non hanno mai vinto con più di un gol di scarto. Fari puntati su Zlatan Ibrahimovic: lo svedese, che con la maglia del Milan non ha mai affrontato la Sampdoria a San Siro, ha realizzato 5 gol nelle 7 presenze in carriera contro i blucerchiati. I liguri, in questa stagione, non hanno mai pareggiato in trasferta: il computo totale recita 2 vittorie e 6 sconfitte. Sono 122 i precedenti totali tra le due squadre: 63 vittorie rossonere, 29 pareggi e 30 successi blucerchiati.



FORMAZIONI UFFICIALI:



Milan: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu



Sampdoria: Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Vieira, Thorsby, Linetty; Ramirez; Gabbiadini, Quagliarella​