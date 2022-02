La domenica di Serie A si apre con la sfida delle 12.30 tra Milan e Sampdoria. I rossoneri sono terzi a -2 dall'Inter capolista e con una vittoria si troverebbero primi da soli approfittando del pareggio di ieri tra i nerazzurri e il Napoli. La squadra di Pioli è in un gran momento, arriva dal 4-0 in Coppa Italia alla Lazio e prima ancora aveva vinto il derby.. A San Siro arriva una Sampdoria che prima di vincere l'ultima partita di campionato contro il Sassuolo (4-0) aveva perso cinque gare di fila tra Serie A e Coppa Italia., che aveva allenato il Milan per i primi due mesi della stagione 2018-19 prima di essere esonerato.- Oltre a Ibra e Kjaer Pioli non avrà a disposizione neanche Theo Hernandez, squalificato dopo il rosso nel derby; a sinistra giocherà Calabria con Florenzi dall'altra parte, i centrali sono Romagnoli e Tomori con Kalulu in panchina.. Nella Samp ancora non recupera Audero, in porta giocherà Falcone, Magnani preferito a Ferrari al centro della difesa e. Rincon ha vinto il ballottaggio con Ekdal, davanti insieme a Caputo c'è l'ex interista Sensi. Panchina per Quagliarella.: Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Bennacer; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud.: Pioli.Falcone; Bereszynski, Magnani, Colley, Murru; Conti, Thorsby, Rincon, Candreva; Sensi, Caputo. All.: Giampaolo.