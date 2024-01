Milan, San Siro aspetta Zirkzee: è lui il preferito, arrivano segnali positivi dalla Baviera

Federico Targetti

Inutile girarci intorno, il tema di Milan-Bologna è quello lì: Joshua Zirkzee giocherà per la terza volta in stagione a San Siro, lo stadio che potrebbe accoglierlo nella prossima annata come nuovo beniamino rossonero. E nelle altre due occasioni l'avversario era l'Inter, stavolta tocca proprio al Milan, che ha nella sua lista sia il riccioluto centravanti olandese, sia Thiago Motta, l'allenatore che lo sta facendo scintillare con i rossoblù emiliani.



SAN SIRO PORTA BENE - Per Zirkzee, in effetti, la Scala del Calcio sembra un palcoscenico ideale: in campionato, nel 2-2 contro l'Inter in rimonta, un gol con tiro secco a prendere in controtempo Sommer dopo una finta di corpo, mentre in Coppa Italia nessuna rete, ma due assist strepitosi a Beukema e Ndoye per eliminare dal torneo gli uomini di Simone Inzaghi. Anche per questo, dalla parte rossonera del Naviglio, Joshua è già un pupillo, figurarsi se poi dovesse essere veramente impostata su di lui la grande operazione di mercato prevista su un attaccante nella prossima estate.



CHE NUMERI - Gli 8 gol e 4 assist messi a segno in stagione fino ad oggi non rendono perfettamente l'idea della vertigine che si prova nel vedere le migliori giocate offensive del ragazzo del 2001 cresciuto tra Ado den Haag, Feyenoord e Bayern Monaco, club che detiene ancora una clausola importante sul suo futuro, ed esploso definitivamente all'Anderlecht in Belgio. Il valore di mercato è salito alle stelle, nessuno si sognerebbe di scendere sotto i 30 milioni come offerta.



A MONACO TUTTO FERMO - Il Bayern Monaco, come accennavamo, ha a suo favore una clausola esclusiva che consentirebbe di ricomprare Zirkzee al prezzo insindacabile di 40 milioni di euro. Una cifra che non sarebbe impossibile per i pluricampioni di Germania, ma che per il momento, vuoi per la grande vena realizzativa di Harry Kane, vuoi per la presenza in rosa del giovane attaccante francese Tel, che sta tenendo medie gol per minuti in campo notevoli, non sembra in procinto di essere messa in preventivo. Allora il segnale per il Milan, che dovrà trattare direttamente col Bologna, è ottimo: Zirkzee è il preferito tra i nomi studiati da Moncada, alla ricerca di un bomber giovane, di prospettiva ma anche di grandi garanzie. Quelle che a Bologna stanno maturando e che per una sera a San Siro i centrali rossoneri dovranno cercare di arginare.