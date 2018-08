Continuano i contatti tra Sassuolo e Milan per decidere quello che ne sarà di Manuel Locatelli. Nella giornata di ieri l'amministratore delegato e direttore generale del club neroverde ha incontrato Leonardo e Maldini a Casa Milan, per un pomeriggio che non ha portato all'attesa fumata bianca. Infatti, tra i due club, c'è ancora distanza.



"QUESTIONE SOSPESA" - " Non abbiamo mai pensato di far partire Locatelli, è una questione rimasta per molto tempo in sospeso e questa attesa ha forse creato delle incomprensioni" le parole di Leonardo in conferenza stampa. Questione "in sospeso", questione iniziata già prima del suo avvento: la vecchia dirigenza, infatti, aveva iniziato a parlare del classe '98 con il Sassuolo; ora tocca alla coppia Leonardo-Maldini porterà a termine l'operazione.



DOMANDA-OFFERTA - Si sta lavorando a un prestito con diritto di riscatto, ma con le due società che fanno una differente valutazione del giocatore. Il Sassuolo valuta Locatelli 12 milioni, il Milan ne vuole almeno 15. Parti distanti che corrono contro il tempo: manca una settimana alla chiusura del mercato. E i contatti saranno continui.