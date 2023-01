Di seguito, i casi da moviola di Milan-Sassuolo, lunch match della 20esima giornata di Serie A, con calcio d'inizio a San Siro alle 12:30.



LA DESIGNAZIONE ARBITRALE



Arbitro: Giua

Assistenti: Rossi L. - Perrotti

Quarto uomo: Marchetti

VAR: Banti

AVAR: Dionisi



PRIMO TEMPO



24' Cross di Calabria per Giroud che stacca di testa e batte Consigli. Erlic protesta per un braccio largo del francese, ma secondo Giua non c'è fallo.



7' Cross di Theo Hernandez per Olivier Giroud, che batte Consigli: gol annullato per offside.