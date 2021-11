La corsa scudetto non è mai stata così avvincente, ma, ilè chiamato a rispondere contro ilai colpi di Inter e Atalanta che si sono portate ieri rispettivamente a -1 e a -4 dalla vetta. Una sfida non semplice per i ragazzi dichiamati a riscattarsi, cercando di ritrovare un successo che manca da due gare dopo la scottante sconfitta per 4-3 subita contro la Fiorentina e il pareggio nel derby, per dare nuovo slancio alle ambizioni scudetto. Di contro ci sarà un Sasusolo che contro i rossoneri ha sempre fatto bene (anche se i risultati non sempre hanno premiato), ma che arriva alla gara in serie negativa da 3 gare (2P e 1N) e consotto pressione per un treno europeo distante oggi 6 punti.​Dopo essere rimasto imbattuto per nove gare di fila in campionato contro il Sassuolo (7V, 2N),Dopo la sconfitta per 3-4 contro la Fiorentina, il Milan rischia di perdere due gare di fila in Serie A per la prima volta dallo scorso aprile - in quell’occasione la sconfitta in casa arrivò proprio contro il Sassuolo per 1-2.disputate in Serie A (2N) e ha mantenuto cinque volte la porta inviolata come nessun'altra squadra. Il Sassuolo ha perso tre delle ultime cinque trasferte di campionato (1V, 1N), dopo una serie di cinque successi esterni consecutiviDopo la doppietta contro la Fiorentina,è a sole due lunghezze dal diventare il terzo giocatore dagli anni 2000 a realizzare 300 gol nei maggiori cinque campionati europei: 298, dietro a Cristiano Ronaldo (480) e Messi (475). L'unica doppietta in Serie A diè arrivata allo Stadio Meazza contro il Milan lo scorso aprile. L'attaccante del Sassuolo è però senza reti da 12 partite di campionato.in Serie A: per l’attaccante del Sassuolo nove reti contro i rossoneri, incluso un poker nel gennaio 2014 e una tripletta nel maggio 2015.