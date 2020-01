Come rivelato da La Gazzetta dello Sport, la Roma e il Milan in questi giorni hanno pensato a livello di scambio di idee ad un possibile scambiotra pedine poco utilizzate: si è parlato di Krzysztof Piatek e Diego Perotti con un percorso inverso, ma la trattativa non ha fatto a tempo a decollare anche perché Piatek non vuole fare la riserva di Dzeko.