Nel corso del suo intervento a Radio anch'io lo sport su Radio Rai 1, il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato anche di Charles De Ketelaere, tirando una frecciatina al talento belga per il rendimento di quest'anno, ma confermando che c'è fiducia in lui per il futuro.



LO ASPETTIAMO - "De Ketelaere non è stato all'altezza, però noi siamo capaci di attendere. Lo abbiamo già vissuto in passato con Sandro Tonali, all'inizio non è andato benissimo mentre oggi è uno dei punti di forza della squadra