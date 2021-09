Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto all'evento Il Milan per tutti. Queste le sue parole in conferenza stampa, nella quale c'era anche il presidente dell'istituto per ciechi: "Noi ospitiamo a San Siro anche molti disabili. Nel nuovo stadio di San Siro che vogliamo costruire è quello di avere anche posti in cui i disabili possono arrivare senza problemi, cosa che nell'impianto attuale è impossibile. Tempistiche nuovo stadio? Mi auguro che il consiglio comunale approvi il nostro progetto subito dopo le elezioni. Poi partirà la progettazione di dettaglio che durerà circa sei mesi e successivamente inizieranno i lavori. Mi auguro che entro il 2022 si cominci a costruire il nuovo stadio. I due progetti finalisti? Credo che la scelta verrà fatto tra ottobre e novembre, ma ovviamente molto dipenderà da quando arriverà l'ok del consiglio comunale".



RIAPERTURA STADI - "E' auspicabile oltre che necessario. Sono stato a Liverpool e lo stadio era pieno. La stessa cosa avviene in Austria, in Spagna e in Francia. Spero che il governo ci ascolti e apra gli stadi al 100%, o almeno al 75% se si vuole fare un passaggio intermedio. C'è tanta voglia di stadio tra i tifosi dopo due anni di astinenza. E' un peccato non poterli accontentare tutti".