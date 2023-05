Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato dal palco della Milano Football Week della situazione legata al nuovo stadio del Milan confermando la ferma volontà di virare su nuove aree diverse rispetto a quella di San Siro, ma che non sarà quella de La Maura ormai fuori dai giochi.“Mi consolo pensando che il nostro paese sia fatto così e non sono l’unico che si è impiantato nel fare questo tipo di costruzioni… Non immaginate che fatica si fa a spiegare le cose Italiane a una proprietà straniera"."San siro è stato costruito nel 1955, quindi nel 2025, una volta compiuti 70 anni, una costruzione viene sottoposta a analisi se merita vincolo come bene storico. È un tema che complica ulteriormente un tema già difficile che ci fa un po’ girare la testa”.“La Maura è quasi fuori di scena. Dico quasi perché a ragion di logica è perfetta, data la sua storia sportiva e le sue dimensioni; oggi è chiusa al pubblico. Si potrebbe fare lo stadio occupando una parte piccola di questi 75 ettari, quindi secondo me il progetto ha una sua logica e non mi sembra che avrebbe un effetto devastante su quell’area. Ci sono vincoli, proteste, opposizioni in consiglio comunale...""Sala da questo punto di vista è dalla nostra e la pensa come me su La Maura"."Abbiamo in mente altre aree fuori dal comune di Milano, sempre aree metropolitane del milanese. Ne abbiamo due: una più veloce e una un po’ più lenta. Sicuramente prima della fine di questa decade potrebbe esserci il primo passo nel nuovo stadio…”.