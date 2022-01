La notizia è di quelle che lascia a bocca aperta: l’Algeria di Mahrez e Benhrama, campione in carica, è stata eliminata in un che comprendeva la Sierra Leone e la Guinea Equatoriale. Due avversari certamente coriacei ma nettamente inferiori. Fatale alla nazionale nordafricana è stata la sconfitta contro la Costa d’Avorio con il risultato di 4-1( in gol il milanista Kessie). A sorridere è solo il Milan che adesso sta programmando il rientro in Italia di Ismael Bennacer, uscito al minuto 62’ della sfida.





Il PIANO PER LA JUVE- È bene specificare che per il ritorno in Italia dei giocatori in Coppa d’Africa non è previsto un periodo di quarantena ma un monitoraggio più rigido di chi ha partecipato, secondo accordi presi tra autorità sanitarie, governative e calcistiche. Ecco perché c’è una speranza rossonera di avere a disposizione Bennacer per la delicatissima sfida contro la Juventus di domenica sera. Domani il giocatore dovrebbe trovare la coincidenza aereo giusta per Milano così da poter prendere parte alla rifinitura del sabato a Milanello e andare in panchina domenica sera a San Siro per il big match. Complicato si, ma non impossibile: Pioli incrocia le dita e spera di avere a disposizione un giocatore importante per il suo centrocampo.