Non arrivano buone notizie per ildai campi di allenamento di Milanello perche, preparando la trasferta in Sardegna contro ilin programma domani sera alle 20.45, si è dovuto scontrare con una vera e propriache porterà inevitabilmente a scelte forzate per l'11 titolare.L'assenza più importante potrebbe essere quella diche arriva da una due giorni di febbre e malessere che non gli hanno permesso di allenarsi coi compagni. Pioli ha confermato in conferenza stampa che "è da valutare", ma rischiarlo dal 1' potrebbe essere comunque un azzardo. Lo stesso discorso vale anche perche ha subito un botta in allenamento e dovrà essere anche lui valutato perché non è al meglio.Con Tonali e Brahim più out che in, le scelte in mezzo al campo per Pioli si riducono a tre, come i tre centrocampisti rimasti a disposizone.con Kessie e Krunic che completeranno il triangolo immaginario alle spalle delle punte.E se non ci sono dubbi sulla titolarità di Kessie,. Ipoteticamente il piazzamento ideale vedrebbe Krunic nel ruolo di trequartista in appoggio aconaccanto ain mediana. Nei 20 minuti finali contro il Napoli, tuttavia, con l'ingresso in campo dial posto di Tonali è stato proprio il bosniaco a piazzarsi nei due di centrocampo, lasciandoda trequartista "tallonatore" dei registi azzurri.