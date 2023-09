(con in 3 successi consecutivi in Serie A). La stracittadina – persa malamente contro l’Inter - ha minato la sicurezza fornita dalle prime tre partite di campionato, rischiando di compromettere, prima del tempo, la visione e il progetto di Pioli per un Milan, grazie alle varie operazioni effettuate nel corso del mercato estivo, che desidera essere competitivo su tutti e tre i fronti in questa stagione.(match al quale è mancato solo la freddezza e la precisione sotto porta)Un cenno di reazione c’è stato, dunque, anche grazie alla disponibilità al sacrificio mostrata dalla squadra rossonera. In particolar modo,(visto il turnover da attuare per il tour de force che attende il Milan)(o 4-3-3, a seconda delle fasi di gioco), se l’assenza di Theo Hernandez è stata controllata grazie alla duttilità tattica di Florenzi – ieri schierato a sinistra –di schierare un centrale difensivo in più come Simon Kjaer, al centro della difesa, di utilizzare Malick Thiaw in questo ambivalente ruolo tra braccetto di destra e terzino e, sorvegliato da due mediani come Reijnders e Krunic.Alla prima visione ha ricordato il primo Franck Kessié ammirato in Italia proprio con la divisa rossonera sulle spalle. Se la tecnica va smussata, a sorprendere è stata la sua capacità immediata di rendersi a disposizione per la squadra, seppur in un ruolo che in carriera l’ha visto protagonista in sole 25 occasioni in carriera. Un talento da sgrezzare, non c’è dubbio, maAl suo arrivo a Milanello, tuttavia, al centrocampista statunitense è stato richiesto di giocare da mezzala. Nei primi colloqui con Pioli, le indicazioni erano chiare: preciso posizionamento e inserimenti continui in area di rigore., come anche chiarito nel post partita a DAZN: "Lui e Kjaer mi permettono di giocare con la disposizione di oggi con le loro caratteristiche, vediamo se servirà ancora”.– tra campionato ed Europa –che dovrà essere abile a usufruire al meglio della profondità della rosa, messa a disposizione dal mercato dalla triade Furlani/Moncada/D’Ottavio.– arrivato per 18 milioni più 2 di bonus dal Valencia –La mentalità mostrata a DAZN la dice lunga sulla disponibilità dell'americano di mettersi a disposizione della propria squadra: "Ruolo? Mi piace giocare a centrocampo, interno ma anche esterno come oggi, ho sempre fatto spesso movimenti verso la linea laterale"., in sostanza,. Il lungo contratto (sino al 2028) e la giovane età del nazionale a stelle e strisce (classe 2002) sono altri due fattori importanti che potranno premiare l’investimento effettuato quest’estate da parte della proprietà.(avendo rifiutato l’approdo in Premier League con il Fulham e il West Ham), come in passato ha già dimostrato di saper fare. Il Milan ricostruisce le sue certezze e riparte per poter lottare per lo scudetto. Con un duttile Musah in più a sua disposizione.