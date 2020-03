L'allenatore del Monza Christian Brocchi è intervenuto a Telelombardia e ha rilasciato dichiarazioni importanti circa il nome di Zlatan Ibrahimovic, una suggestione di mercato sempre più insistente negli ultimi giorni alla luce del suo rapporto non più così solido col Milan: "Sbagliato per i tifosi del Monza sognare il suo arrivo? C'è solo una cosa sbagliata, pensare che questo non sia possibile. In questo momento, la nostra è una delle tifoserie più fortunate d'Europa, con un presidente della potenza di Berlusconi e un dirigente tifoso e dello spessore di Galliani".



Il Monza, capolista del girone A del campionato di Serie C con 16 punti di vantaggio sulla Carrarese, aveva già pensato a Ibra prima che lo svedese accettasse la proposta di contratto semestrale - con opzione di rinnovo per un'altra stagione - del Milan. Il recente addio di Boban e il ruolo sempre più marginale di Maldini nell'area tecnica, con la conseguente "promozione" dell'amministratore delegato Ivan Gazidis, hanno fatto calare le possibilità che il centravanti prolunghi la sua seconda avventura in rossonero. E il Monza è pronto ad approfittarne.