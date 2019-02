Cesc Fabregas, centrocampista del Monaco, cercato dal Milan a gennaio, parla del suo momento nel club del Principato: "Gli anni passano e mi godo ogni allenamento. Non sono ancora pronto a lasciare il calcio. A Barcellona ho trascorso tre anni fantastici, con Piqué e Messi c'è un'amicizia vera, abbiamo cominciato insieme più di 20 anni fa. Henry? Quando sono arrivato all'Arsenal era la stella e con me si è comportato benissimo. Mi ha chiamato al Monaco perché lo aiutassi e mi dispiace che sia stato esonerato. Sarà un grande allenatore, io non mi pento della mia decisione. Ho ricevuto altre offerte ma nessuno mi aveva proposto tre anni di contratto".