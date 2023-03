Obiettivo di mercato del Milan, Elye Wahi è uno dei giovani in rampa di lancio del Montpellier che, a detta del suo allenatorre, Michel Der Zakarian, si sta preparando per venderlo sul mercato in estate.



Intervistato da RMC Sport in Francia, infatti, l'allenatore del club francese sull'attaccante classe 2003 ha confermato: "Sappiamo che se ne andrà a breve e che non potremo trattenerlo. Molti club oggi lavorano così. Abbiamo ottimi giocatori ma spesso se ne vanno. Ecco perché il nostro campionato è ottimo, anche se è denigrato da molti. Abbiamo buoni giocatori che sono richiesti nei migliori club europei".