Il Milan non molla Renato Sanches e il Lille alimenta le speranze dei rossoneri. Il presidente del LOSC, Olivier Letang, in conferenza stampa ha allontanato i rumors sul PSG: "Renato è uno dei ragazzi a cui manca un anno di contratto. Poteva, o doveva, andare al Barcellona l'estate scorsa, prima che si infortunasse al menisco. Oggi non abbiamo avuto contatti con il PSG. Abbiamo visto molte voci su offerte, ma non abbiamo ricevuto offerte dal PSG. Altri club sono interessati, compreso un ottimo club europeo, che ci ha già fatto delle offerte. Questa è la situazione con Renato".