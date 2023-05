Luca Marelli, ex arbitro e ora commentatore per Dazn, ha parlato del primo gol del Milan, realizzato da Bennacer, contro la Lazio. "La rete nasce da una irregolarità. Giroud al momento della rimessa in gioco di Provedel ha il piede sulla linea dell'area di rigore, che fa parte dell'area di rigore. Il Var non può intervenire. poteva essere annullata solo dall'assistente se si rendeva contro che Giroud era sul piede sulla linea. Stiamo parlando di un episodio di difficilissima individuazione".