Ospite a Sky Sport, Mario Beretta, ex responsabile del settore giovanile del Milan, ha rilasciato queste parole su Suso nel ruolo di trequartista: "Giampaolo ci sta provando, vede in Suso delle caratteristiche per fare quel ruolo. La verità è che serve tempo, anche per capire se la squadra può sorreggere quelle caratteristiche. Non è facile, ma ci si può arrivare. Suso ha fatto vedere che quando gioca largo a destra fa grandi cose, ma è giovane e imparare un altro ruolo può essere molto utile a lui, oltre che al Milan".