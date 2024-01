Milan, senti Percassi: 'Il riscatto di De Ketelaere? Contenti che sia all'Atalanta, mai avuto dubbi su di lui'

Redazione CM

L’ad dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro la Roma:



Questo big match ha un valore ulteriore, visto quanto è intasata la zona del quarto posto.

"Tante squadre stanno facendo bene, siamo una di queste e siamo contenti. Partita molto importante, sicuramente sarà una grande gara".



Ha ancora da dimostrare qualcosa De Ketelaere per essere riscattato?

"Noi siamo molto contenti che Charles sia a disposizione dell'Atalanta. Non abbiamo mai avuto dubbi, sta facendo bene e pensiamo che possa ancora migliorare perché ha un grande potenziale".



Avete già puntellato la difesa: rinforzerete altri reparti?

"Numericamente la squadra è più che apposto. Qualora ci sono occasioni da cogliere per migliorare la rosa nel presente e nel futuro, saremo contenti di farlo. Il mercato non chiude mai".