Milan, senti Zirkzee: 'San Siro stadio fantastico, giocare e segnare lì è il massimo'

Joshua Zirkzee, attaccante rivelazione del Bologna, è stato intervistato da SportWeek: "Ho avuto la fortuna che Dio mi ha fatto un dono: giocare bene a calcio. E io non voglio sprecare questo talento. Sono convinto che lui abbia un piano per me".



SULL'OLANDA E IL BAYERN - “La mia creatività nasce dal calcio di strada, dove giocavo con gli amici. In Olanda è un valore: ogni quartiere ha un Cruijff court, come in America i campi da basket. Al Campus del Bayern ci coccolavano. Eravamo un gruppo di adolescenti casinisti e non era facile gestirci, ma sono stato veramente felice lì. Poi da un momento all’altro mi sono trovato in spogliatoio con giocatori che fino al giorno prima usavo alla Playstation: ho avuto la fortuna di trovare una gran persona, Thomas Muller, che mi ha aiutato moltissimo a inserirmi in prima squadra. E quando ho visto mio papà felice in tribuna dopo il primo gol in Bundesliga è stato un momento davvero appagante”.



SULL'ITALIA - "San Siro è uno stadio fantastico: giocare bene lì, contro Inter o Milan, è il massimo".