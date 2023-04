Da un azzurro all'altro, da Napoli all'Empoli. Il Milan è chiamato a confermare i segnali di improvviso risveglio lanciati al Maradona contro i vivaci ragazzi di Paolo Zanetti, che si presentano a San Siro con la salvezza quasi in tasca, vogliosi di archiviare la pratica quanto prima dopo aver battuto anche l'Inter a domicilio.



NUOVE, VECCHIE CERTEZZE - Il 4-2-3-1 di partenza che ha segnato la prima parte di stagione e che è tornato a Napoli verrà riproposto, anche se la Champions impone qualche riflessione: sulla destra possibile occasione dall'inizio per Saelemaekers, in assenza di Brahim Diaz non al 100% e preservato. Il numero 56 è avanti su De Ketelaere per giocare con Leao (che ieri si è allenato a parte, Rebic è la soluzione se la sua condizione non fosse ottimale) ai lati di Giroud. Dietro al bomber Krunic, con l'alternativa che è rappresentata da Pobega, non si toccano Tonali e Bennacer.



L'ALTRO BALLOTTAGGIO - Un altro dubbio, anche questo dato da un'assenza, quella di Kalulu, è in difesa. Kjaer ha fatto bene al Maradona, ma contro l'Empoli sono credibili le velleità di Thiaw al fianco di Tomori. Calabria a destra, Theo Hernandez a sinistra, Maignan in porta. Da qui proprio non si scappa, a meno di infortuni che sembrano l'unica cosa in grado di fermare il portierone francese.



La probabile formazione: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leao; Giroud.