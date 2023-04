Ballano 50-60 milioni di euro di differenza per il Milan tra Champions ed Europa League nella prossima stagione. Con ripercussioni anche sul calciomercato, infatti il budget per l'estate verrebbe condizionato pesantemente. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, con la Champions League il Milan può pensare di rinnovare il contratto a Leao, riprendere Brahim Diaz pagando 20-25 milioni al Real Madrid e rinforzare la squadra con 4-5 rinforzi: un 9, un esterno d'attacco, un centrocampista di sostanza alla Kessie e un terzino sinistro. Joao Pedro del Watford è più lontano, ma i nomi seguiti non mancano e Morata è in lista.



Altrimenti senza Champions potrebbe tornare in bilico pure la panchina di Pioli. Maldini e Massara negli acquisti dovrebbero fare scelte più nette, prendersi qualche rischio in più. Il mercato in uscita diventerebbe più importante, nella speranza di fare cassa con le cessioni. La situazione, al momento, è chiara: Tatarusanu, Mirante, Dest, Bakayoko non resteranno e probabilmente partiranno Vranckx (riscatto possibile ma non probabile), Ibrahimovic (contratto in scadenza, decisione a fine stagione) e Adli, che non gioca mai. Non tutti saranno sostituiti e occhio anche a Ballo-Touré, che ha mercato. Resterà invece Charles De Ketelaere: per quanto la sua stagione sia negativa, il Milan non pensa a un prestito. A meno di improbabili offerte clamorose, resterà rossonero dopo l’estate.