Dopo la semifinale di andata di Champions League persa contro l'Inter, il Milan è caduto ancora, con lo Spezia. La squadra di Stefano Pioli incappa quindi in un altro stop che mette a repentaglio la qualificazione alla prossima edizione della competizione: i rossoneri sono scivolati a quattro punti dal quarto posto con la Roma di nuovo pienamente in corsa.



Un’ipotesi quella dell’esclusione dalla prossima Champions che rappresenterebbe un vero e proprio salasso per la società. Come scrive il Corriere della Sera, il proprietario rossonero Gerry Cardinale aveva sottolineato l'importanza di qualificarsi ed effettivamente non farlo sarebbe un danno economico non indifferente: un buco di 50 milioni, da cercare di evitare fino all’ultima giornata.