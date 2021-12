Nell'edizione odierna de La Repubblica vengono riportati gli obbiettivi del Milan per il mercato invernale. In difesa il primo nome è quello di Sven Botman, 21enne olandese del Lille, ma il costo di 30 milioni potrebbe far virare sul Andreas Christensen, 25enne danese del Chelsea. A centrocampo l'obbiettivo è quello di Renato Sanchez, 24enne portoghese del Lille. Infine, in attacco i profili seguiti sono Romain Faivre, 23enne trequartista del Brest, e Beto dell'Udinese.