Folarin Balogun è una delle idee del Milan per l’attacco del prossimo anno. 18 gol in 30 partite in Ligue 1 in prestito al Reims, l’attaccante classe 2001 è di proprietà dell’Arsenal che lo valuta dai 30 milioni in su. Occhio alla concorrenza dell’Arsenal, che ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore.