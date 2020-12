Visionare, selezionare e recensire giocatori su giocatori. Il piacere di scoprire i talenti da sottoporre al giudizio finale, tecnico ed economico, di Massara, Maldini e Gazidis.: da Saelemaekers a Hauge, tanti i prospetti arrivati in rossonero grazie a questo lavoro di ricercaUna indiscrezione rilanciata da RMC sport nel mese di settembre e che trova sempre più conferme anche nelle nostre verifiche.- Nato il 17 maggio 2001 a Colombres, comune di 85mila anime situato nel nord-ovest dell'hinterland di Parigi, dal cui centro dista 10,6 km, Konè è considerato tra i talenti più interessanti del calcio francese. Ha fatto il suo esordio tra i professionisti in occasione della partita tra Tolosa e Digione (subentrando al 69esimo), del 24 maggio 2019. Kouadio, con una preferenza per il ruolo di interno, posizione che gli consente di essere più presente in zona-gol e di mettere in moto le sue lunghe leve.Gli scout del Milan hanno segnalato il suo nome. in rosso all'area dirigenziale, convinti che si tratti di un prospetto dal futuro assicurato.del Loco Bielsa.maresta da capire se l'eventuale operazione verrà imbastita per la prossima estate o già per gennaio. Un'idea che può diventare una trattativa a stretto giro di posta, 'Manu' Konè vede rossonero.