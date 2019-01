Fabio Borini-Shenzen, una pista che procede sottotraccia e tra molte difficoltà ma che non è da considerarsi assolutamente chiusa. Contrariamente a quanto riportato da alcune indiscrezioni circolate nelle scorse ore, dal club cinese non è arrivata alcuna comunicazione al Milan circa la volontà di smentire ogni contatto con l'attaccante o raffreddare l'interesse nei suoi confronti. Secondo quanto risulta a calciomercato.com, le due società continuano a trattare, alla ricerca di un accordo sulle cifre del possibile trasferimento, ben tenendo presente l'ostacolo rappresentato dalla fiscalità cinese, che raddoppia di fatto i costi per lo Shenzen.



Preso atto dell'accordo di massima tra il giocatore e la formazione asiatica, il direttore dell'area tecnica rossonera Leonardo è sceso da una richiesta iniziale di 15 milioni di euro a quella attuale di 10, che non trova però ancora l'accettazione dello Shenzen, che si è fermato a 7,5. Una distanza non incolmabile, ma più passa il tempo e più cresce un comprensibile nervosismo tra le parti, con un Milan particolarmente allettato dall'idea di mettere a bilancio una discreta plusvalenza in un momento delicato anche per il calciomercato in entrata. Nessun comunicato, nessuno stop ufficiale alla trattativa, per Borini allo Shenzen si tratta.