, battendo, in una finale storica, sotto il cielo di Manchester, la. Per la prima volta due italiane si trovavano di fronte in una finale di Coppa dei Campioni, coi rossoneri, di bianco vestiti, che hanno avuto la meglio ai rigori.Andriy, numero 7 di quel, ultimo rigorista, e decisivo, ricorda, oggi, quella partita speciale: “Ancora una volta e per sempre, grazie a tutte le persone coinvolte in questo fantastico viaggio… grandi ricordi!”.