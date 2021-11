Avanti insieme. Stefano Pioli e il Milan sono sempre più vicini all'accordo per il prolungamento del contratto in scadenza a fine stagione. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, c'era una clausola di tacito rinnovo ancorato ai 2 milioni di euro netti all'anno (più bonus) stabiliti nella scrittura attuale, che però è stata superata dagli eventi.



Si discuterà probabilmente sull'ingaggio, che al momento è arrivato a 2 milioni e mezzo netti con il bonus della qualificazione in Champions League. Il club rossonero è intenzionato a riconoscere la bontà del lavoro fatto dall'allenatore. Non sarà il risultato di una partita a cambiare il corso delle cose, ma certo un successo nel derby, con l'Inter a meno dieci, potrebbe accelerare i tempi della firma.