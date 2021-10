Samu Castillejo verso l’addio al Milan già nel mercato invernale. L’esterno destro nativo di Malaga sta valutando con il suo entourage diverse offerte arrivate dalla Spagna. Stando a quanto riferito da As, il Getafe è in pole position per assicurarsi le prestazioni del classe 1995 tanto che ci sarebbe già un accordo verbale. Già la scorsa estate il club madrileno aveva avviato una trattativa con il Milan per una cessione a titolo temporaneo, formula non gradita a Massara e Maldini. Data la situazione di classifica disperata, il Getafe è orientato a uno sforzo economico importante pur di chiudere l’operazione Castillejo.



PREZZO E ALTERNATIVE- L’esplosione di Saelemaekers e gli arrivi di Florenzi e Messias hanno relegato Castillejo al ruolo di ultima scelta per Pioli. Samu non è stato inserito nella lista Champions League, una decisione accettata con grande professionalità ma che lo ha deluso profondamente. Ecco perché ora sta cercando di spingere per cambiare aria già a gennaio. Il Milan vuole ricavare almeno 6/7 milioni di euro dalla sua cessione, ci sono stati dei contatti anche con la Real Sociedad e l’Elche. Ma è il Getafe la destinazione più probabile per lo spagnolo.