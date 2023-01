Dario Osorio si allontana del Milan. L'attaccante esterno cileno classe 2004 spinge per il trasferimento in Italia, ma Maldini e Massara non hanno trovato l'accordo con la U de Chile, proprietaria del cartellino. La distanza tra domanda e offerta al momento è molto alta: il Milan ha proposto per il talento che tanto piace all'Aston Villa 5 milioni più uno di bonus più il 20% sulla futura rivendita, il club cileno ne vuole più del doppio, 12 milioni di euro. A queste cifre la trattativa è destinata a saltare.