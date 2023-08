Non solo Armando Broja, il Milan sul suo taccuino per il nuovo centravanti ha appuntato anche il nome di Hugo Ekitike, classe 2002 del PSG. Secondo quanto riportato da Tuttosport, i parigini non aprono ancora al prestito. In più, al momento, Ekitike può essere inserito come contropartita per Kolo Muani dell'Eintracht Francoforte.