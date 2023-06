Il Milan è entrato in un labirinto per De Ketelaere e ora cerca una via d’uscita. Da un lato c’è la consapevolezza che un investimento da 35 milioni di euro complessivi non può essere depauperato, dall’altro Charles non rientra nei piani di Pioli per la prossima stagione. Allo stato attuale non sono arrivate offerte per l’ex Bruges con il Milan costretto a un piano B. Quale? Ne parliamo nel nostro focus video.