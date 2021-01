Un infortunio che può cambiare il mercato: come comunicato oggi dallo Strasburgo ​Mohamed Simakan sarà costretto a restare lontano dai campi per due mesi a causa di un infortunio al ginocchio. Il difensore classe 2000, che verrà operato domani, è un obiettivo del Milan, che nei giorni scorsi ha offerto 15 milioni più bonus. Il ko del centrale potrebbe cambiare i piani rossoneri, che a questo punto potrebbero decidere di valutare, per l'immediato, altri obiettivi, come Kabak dello Schalke, Tomori del Chelsea e Bade del Lens. Da valutare la posizione del Lipsia, che ha messo nel mirino Simakan per sostituire Upamecano, in partenza a fine stagione.