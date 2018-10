Mateo Musacchio, favorito dall'infortunio di Mattia Caldara e le sue precedenti difficoltà di adattamento alla nuova difesa a quattro, sta trovando molto spazio in questa prima parte di campionato. Il difensore argentino si è trasformato da prima riserva a punto fermo, con le sue sette presenze raccolte nell'attuale stagione. Gattuso lo stima e se lo vuole tenere stretto, al netto di qualche sirera che sta risuonando dall'Inghilterra.





FULHAM E WATFORD INTERESSATE - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, su Musacchio è vivo l'interesse di due club inglesi. In primis il Fulham che già la scorsa estate aveva fatto un tentativo andato a vuoto. I cottagers hanno necessità di piazzare un grande colpo per la difesa e sono pronti a formulare una super offerta. Sullo sfondo il Watford: i Pozzo stimano tanto l'ex Villarreal e ci avevano provato qualche mese per conto dell'Udinese. Dal canto suo il Milan non ha messo Mateo nella lista dei cedibili, per volere di Gattuso che sul classe 1990 crede fortemente.