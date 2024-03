Milan-Slavia Praga, le pagelle di CM: difesa da horror, Reijnders e Leao in cattedra. Pioli bocciato

Daniele Longo

Milan-Slavia Praga 4-2



MILAN



Maignan 5: Doudera fa un euro gol ma è anche vero che il Mike della scorsa stagione ci sarebbe arrivato. Para solo il parabile.



Florenzi 6,5: conferma l’ottimo momento di forma servendo due assist nella prima frazione. (dal 1’ st Calabria 5.5: va in difficoltà sin dal suo ingresso in campo)



Kjaer 5: tanti errori per l’esperto difensore danese.



Gabbia 5,5: questa sera non regala la consueta sicurezza. Balla tanto come del resto tutta la linea difensiva. (dal 1’ st Tomori 6: minuti preziosi per far crescere la condizione)



Theo Hernandez 5,5: l’errore sul gol di Schranz è molto evidente e macchia una buona prestazione.



Adli 6: sufficienza stiracchiata per il numero 7 rossonero: soffre tanto il ritmo imposto dai mediani dello Slavia Praga però non molla fino alla fine.



Reijnders 7: realizza un gran bel gol con un destro potente sul primo palo. Prima gioia europea con la maglia del Milan per il centrocampista olandese che torna protagonista con un’ottima prova. (Dal 35’ st Bennacer sv)



Pulisic 6,5: tap-in vincente per il 4-2. Corre per tre senza risparmiarsi .



Loftus-Cheek 6,5: fa il suo: settimo gol in questo 2024. (dal 20’ st Jovic 6: va vicino al gol nel finale con un rasoterra insidioso)



Leao 7: si prende le sue responsabilità nel momento peggiore del Milan con due grandi giocate. Il 95% nel quarto gol è suo. Pennella un assist perfetto per Giroud nel primo tempo.



Giroud 6,5: il gol nobilita una prestazione di grande sofferenza: troppo solo in mezzo alle maglie della difesa ceca. (Dal 35’ st Okafor sv)



All. Pioli 5,5: partita approcciata male dal Milan che trova il gol al suo primo tiro in porta al 32’. Grande sofferenza e affanno contro una squadra organizzata meglio nonostante l’inferiorità numerica.



SLAVIA PRAGA: Stanek 5; Vlcek 5, Holes 6, Zima 6, Diouf 4; Dorley 6, Masopust 6 (dal 41’ Wallem); Doudera 7, Provodb 5,5 (dal 37’ st Jurecka) Zmrzly 5,5 (dal 41' st Boril); Chitile 6( dal 16’ st Schranz 7). All. Tripsovski 6,5